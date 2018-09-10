Газинский будет капитаном сборной

По информации "СЭ", капитаном сборной России в матче с Чехией будет полузащитник Юрий Газинский.

Ранее капитаном сборной России был назначен Артем Дзюба, но из-за проблем со спиной форвард "Зенита" не сможет принять участие в предстоящем матче. (Сергей Егоров)

Сборная России проведет контрольный матч с командой Чехии в Ростове-на-Дону на стадионе чемпионата мира по футболу-2018 "Ростов Арена". Начало встречи – в 19.00. Прямая видеотрансляция будет доступна здесь.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00.