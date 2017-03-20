Гасилин не поедет в молодежную сборную России из-за травмы

Пресс-атташе "Амкара" Владимир Владимиров сообщил, что нападающий Алексей Гасилин будет вынужден пропустить сбор молодежной сборной России из-за травмы. Форвард получил повреждение в матче 20-го тура премьер-лиги с "Томью" (0:1).

Молодежная сборная России проведет товарищеские встречи с Румынией и Норвегией, которые состоятся в Марбелье 24 и 28 марта соответственно.

- Гасилин получил небольшое повреждение в матче с "Томью". Сегодня будет проведено обследование с целью выявления характера травмы, - приводит "Р-Спорт" слова Владимирова. - О сроках восстановление можно будет говорить позднее. Действительно, Алексей не поедет в сборную и, по всей видимости, пропустит сбор.