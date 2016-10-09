Галицкий поблагодарил болельщиков за чистоту на стадионе "Краснодара"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий после контрольного матча сборной России против сборной Коста-Рики (3:4) в Краснодаре на новом стадионе поблагодарил болельщиков за соблюдение чистоты на стадионе. Отметим, что эта встреча стала первой на арене "Краснодара".

"Когда стадион покинули все болельщики, он был абсолютно чистый. Спасибо", – написал Галицкий в твиттере.