23:16 9 октября | ФУТБОЛ — Сборная России

Галицкий поблагодарил болельщиков за чистоту на стадионе "Краснодара"

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Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий после контрольного матча сборной России против сборной Коста-Рики (3:4) в Краснодаре на новом стадионе поблагодарил болельщиков за соблюдение чистоты на стадионе. Отметим, что эта встреча стала первой на арене "Краснодара".

"Когда стадион покинули все болельщики, он был абсолютно чистый. Спасибо", – написал Галицкий в твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sproper

да мы за семочки вже забыли.. спасибо,серый

01:17

DMaster

Зеленую карточку болельщикам!

00:39

Platinum1991

ЧИСТО - не там где часто МЕТУТ, а там где НЕ СОРЯТ! Вот и болельщики посетившие игру сборной прониклись ответственностью и проявили свою солидарность с призывом СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ! Отличный пример для всех ОСТАЛЬНЫХ болельщиков и стадионов! Вот как надо приходить и вести себя на стадионе! ЧИСТО себя ведём и КУЛЬТУРНО поддерживаем команду! Призываю всех болельщиков последовать этому примеру и всегда ЧИСТО так себя вести! Молодцы! Ставлю ПЯТЬ всем за чистоту! Так держать и не сорить! Вперёд Краснодар! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!

00:04

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