Галицкий поблагодарил болельщиков за чистоту на стадионе "Краснодара"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий после контрольного матча сборной России против сборной Коста-Рики (3:4) в Краснодаре на новом стадионе поблагодарил болельщиков за соблюдение чистоты на стадионе. Отметим, что эта встреча стала первой на арене "Краснодара".
"Когда стадион покинули все болельщики, он был абсолютно чистый. Спасибо", – написал Галицкий в твиттере.
Когда стадион покинули все болельщики ,он бы л абсолютно чистый.Спасибо.– Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) 9 октября 2016 г.
sproper
да мы за семочки вже забыли.. спасибо,серый
01:17
DMaster
Зеленую карточку болельщикам!
00:39
Platinum1991
ЧИСТО - не там где часто МЕТУТ, а там где НЕ СОРЯТ! Вот и болельщики посетившие игру сборной прониклись ответственностью и проявили свою солидарность с призывом СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ! Отличный пример для всех ОСТАЛЬНЫХ болельщиков и стадионов! Вот как надо приходить и вести себя на стадионе! ЧИСТО себя ведём и КУЛЬТУРНО поддерживаем команду! Призываю всех болельщиков последовать этому примеру и всегда ЧИСТО так себя вести! Молодцы! Ставлю ПЯТЬ всем за чистоту! Так держать и не сорить! Вперёд Краснодар! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
00:04