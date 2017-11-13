Гагарина назвала Глушакова любимым игроком сборной России, но передумала

Певица Полина Гагарина, летом совместно с Егором Кридом и DJ Smash представившая песню к чемпионату мира 2018 года, во время ежегодной премии "Золотой граммофон" назвала любимым игроком сборной России капитана "Спартака" Дениса Глушакова. Награду исполнительнице вручил другой полузащитник красно-белых Александр Самедов.

- Простите пожалуйста. Я как раз хотела сказать: "Самедов", - отметила Гагарина, получая награду.

Зрители встретили казус смехом и аплодисментами.