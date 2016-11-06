Гаджи Гаджиев: "У Джикии есть сомнения по поводу сборной России, он же грузин"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после игры 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) рассказал, что у защитников команды Георгия Джикии и Брайана Идову есть желание выступать за сборную России. Напомним, что Джикия, в услугах которого заинтересована сборная Грузии, вызван главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на учебно-тренировочный сбор команды. При этом Идову, являющийся уроженцем Санкт-Петербурга, недавно получил приглашение в сборную Нигерии.

– Были случаи в моей карьере, когда вызов в сборную опускал уровень футболистов, делал их уязвимее, – сказал Гаджиев. – А бывало и наоборот – подъемы. Кажется, что вызвали в национальную команду – и начался подъем. Нет, с ним необходимо справляться. Мы говорили об этом с футболистами, не только с Джикией.

С Георгием общая беседа была, и он справился. Конечно, у него есть сомнения: Джикия же грузин, нет уверенности, что он будет играть за Россию. Но как и Идову он здесь родился и вырос – желание играть за российскую команду есть. (Иван ОРЕХОВ)