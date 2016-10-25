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Гаджи Гаджиев: "Про вызов Селихова в сборную у меня не было разговора с Черчесовым"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что пока не разговаривал наставником сборной России Станиславом Черчесовым по поводу вызова в национальную команду вратаря пермского клуба Александра Селихова. Голкипер в нынешнем сезоне провел все 11 матчей в премьер-лиге, в которых пропустил 6 мячей, при этом 7 раз отыграв на ноль.

- Про вызов Селихова в сборную России у меня не было разговора с Черчесовым, - цитирует "Р-Спорт" Гаджиева. - Селихова он и так знает очень хорошо. Черчесов был главным тренером "Амкара" в то время, когда Селихов был в Перми вторым вратарем. Когда я пришел в "Амкар" главным тренером, он дал позитивную оценку вратарям пермской команды. Он сказал, что эта позиция "закрыта" в клубе, это надежные вратари. Станислав Саламович знает потенциал Селихова.

Понятно, что Черчесов не может сразу пригласить целую группу новичков в сборную России. Он это делает постепенно, аккуратно. В сборной есть первый номер - это Игорь Акинфеев. А дальше что будет, посмотрим.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161025/1111300895.html

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