Гаджи Гаджиев: "Не буду говорить, за какую сборную хочет играть Джикия"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что защитник команды Георгий Джикия входит в расширенный список кандидатов национальной сборной России. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны Федерации футбола Грузии.

– Правда ли, что Георгием Джикия интересуются сразу две национальные команды: России и Грузии?

– Недавно я разговаривал с главным тренером сборной России. Черчесов сказал, что Джикия входит в расширенный список кандидатов. В следующем году Станислав Саламович планирует пригласить его на сборы.

– Этот футболист действительно настолько талантлив, что им заинтересовались сборные сразу двух стран?

– У него есть качества, которые позволяют ему демонстрировать хороший футбол, раскрыться и играть лучше.

– К какой команде склоняется сам футболист?

– Я об этом говорить не стану. Это его личное дело. (Любовь КОНЯЕВА)