Гаджи Гаджиев: "Надеюсь, Березуцкие вернутся в сборную"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев выразил надежду, что защитники Алексей и Василий Березуцкие еще буду выступать в национальной команде. Вчера подопечные Станислава Черчесова в контрольном матче в Краснодаре уступили сборной Кот-д'Ивуара – 0:2.

– Если сопоставить индивидуальные качества атакующих игроков, выходивших на поле в Краснодаре, ивуарийцы имели заметное превосходство, – подчеркнул Гаджиев. – Футболиста невозможно подготовить за год, за два, а тем более за период сбора. Это ведь не блин: пожарил на одной стороне и перевернул на другую. Это значительные проблемы. Сейчас такой период, когда наша сборная существенно обновляется. Лично я надеюсь на то, что Березуцкие еще будут выступать в национальной команде, все-таки у них есть ресурс, как мне кажется. Кроме того, не играли в Краснодаре Дзюба,Смолов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Гаджи Гаджиев: "Черчесов допускает ошибки, но они не решающие"