Гаджи Гаджиев: "Идову? Пока это не потеря для сборной России"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью Федеральному агентству новостей подтвердил, что посоветовал Брайану Идову воздержаться от поездки в сборную Нигерии из-за лимита на легионеров в РФПЛ. При этом он не исключил, что полузащитник, родившийся в Санкт-Петербурге, чей отец является нигерийцем, еще может быть вызван в российскую национальную команду.

– Еще один ваш подопечный, Брайан Идову, впервые получил вызов в сборную Нигерии. Однако в расположении сборной его нет. При этом отказа со стороны футболиста не было. Для российской сборной Идову – потеря?

– Пока еще нет. Приглашение он получил несколько раньше. Брайан подходил с этим вопросом ко мне. Советовался, как ему быть. Я ему сказал, что надо немного потерпеть – и не только потому, что в нашу сборную получишь приглашение. А такое может быть, кстати. Все-таки у нас существует лимит на легионеров, и нам тогда будет сложнее укладываться в него.

Придется выбирать, а нам и сейчас иногда приходится искать решение проблемы. Из-за этого и у Брайана могут возникнуть проблемы с попаданием в состав. Мы ему это объяснили. Думаю, он еще какой-то цикл воздержится от поездки в сборную Нигерии и примет решение.

Идову вызван в сборную Нигерии