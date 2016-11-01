13:13 | ФУТБОЛ — Сборная России

Гаджи Гаджиев: "Джикия давно в курсе, что находится в расширенном списке сборной России"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал вызов в сборную России защитника Георгия Джикия. По его словам, футболист давно знал о том, что входит в расширенный список Станислава Черчесова.

- Не удивился, что Джикия вызван в сборную России, - сказал Гаджиев. - Станислав Черчесов решил посмотреть новых футболистов, познакомиться с ними поближе. С Георгием мы общаемся все время - на тренировках и вне занятий. Главный тренер сборной мне давно сообщил, что игрок "Амкара" будет в расширенном списке команды. Джикия, кстати, тоже был в курсе. (Сергей АСТАХОВ)

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