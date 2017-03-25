Гаджи Гаджиев: "Черчесову есть смысл попросить Бердыева помочь"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "СЭ" подчеркнул, что сборная России должна ориентироваться на командную игру. По словам Гаджиева, главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову есть смысл попросить помочь наставника "Ростова" Курбана Бердыева.

– Мы можем усилить командную игру и должны ориентироваться, в основном, на нее. Нам необходимо быть хорошо готовыми физически. Я верю в то, что на чемпионате мира у России будет команда, которая сыграет на пределе своих возможностей. Но физическое состояние должно быть очень хорошим и командные взаимодействия тоже. Времени не так много, но пока оно есть. Когда из одного клуба приглашают несколько футболистов, как сейчас из "Ростова", Черчесову есть смысл проситьКурбана Бердыева, чтобы он приехал, и они поработали совместно. Хотя я не знаю, какие у них взаимоотношения. Но в данном случае это был бы нормальный вариант. Думаю, что Бердыев согласился бы помочь нашей национальной команде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Гаджи Гаджиев: "Черчесов допускает ошибки, но они не решающие"