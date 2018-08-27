Гаджи Гаджиев: "Черчесов не всегда берет самых сильных игроков"

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в интервью "Спорт день за днем" высказал мнение, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов "не всегда берет игроков самых сильных, но с хорошим потенциалом для дополнительного просмотра".
– Станислав Черчесов не вызвал незаменимого Акинфеева. Почему?
– Нужно дать и другим поиграть. Акинфеев, когда это необходимо, будет готов. Выйдет, встанет в ворота и все будет нормально. Шунина хорошо знает Саламович. Вместе с ним работал в "Динамо", значит видит потенциал. Раньше еще ведь вызывался Селихов, который сейчас травмирован. Габулов – та же история, что и с Акинфеевым. Когда будет нужен – приедет. Просто идет дополнительная оценка резерва.
– Из игроков обороны вызваны сильнейшие?
– Если вспомнить, как Саламыч подходил к отбору игроков при подготовке к чемпионату мира, то прослеживает закономерность. Не всегда берет игроков самых сильных, но с хорошим потенциалом для дополнительного просмотра. В этой группе есть уже проверенные футболисты, игравшие на чемпионате мира, и те, кто получит шанс проявить себя. Мне сложно сказать, кого туда можно добавить.
– В полузащите тоже немного дебютантов. Почему?
– Подход тот же: вызываются либо проверенные, либо имеют с его точки зрения потенциал и способны со временем играть лучше. С Зобниным и Кузяевым то все понятно. Головина нет из-за травмы. Камболов вызывался в сборную прежде. Саламыч продолжает в него верить.
Стоцкий – один из тех, кто стабильно играет на хорошем уровне. Сначала в "Уфе", теперь в "Краснодаре". Думаю, комплект полный. Другое дело, что, возможно, не всем удастся сыграть. Хотя главный тренер, скорее всего, даст шанс большей части игроков проявить себя.
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Дополнительная информация
https://www.sportsdaily.ru/articles/gadzhi-gadzhiev-cherchesov-vyzval-proverennyx-i-tex-kto-obladaet-xoroshim-potenczialom
- Игорь Акинфеев
- Владимир Габулов
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