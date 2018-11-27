Габулов поздравил Черчесова с получением ордена

Бывший вратарь сборной России, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с получением ордена "Слава Осетии".

"Сегодня Станиславу Саламовичу Черчесову был вручён орден "Слава Осетии". С заслуженной наградой вас! Быть главным тренером сборной России по футболу – большой труд и ответственность. Работать под общественным давлением, настраивать и мотивировать игроков, решать вопросы, а не проблемы – это только часть вашей работы. ⠀ Чемпионат мира 2018 года – это славная футбольная история нашей страны. Я горжусь, что был частью той команды. Я вижу, какое огромное влияние чемпионат мира оказал на развитие спорта в нашей республике. Да, впереди у нас ещё много работы, но первые шаги уже сделаны. Больших успехов вам и побед нашей сборной!" – написал Габулов в Инстаграме.