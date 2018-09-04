Футболисты и волейболисты дружат. Вот доказательства

Полузащитник сборной России и "Краснодара" Юрий Газинский сфотографировался с волейболистом "Динамо" и национальной команды Юрием Бережко.

– Рад был встрече и знакомству, – написал Газинский в Инстаграме. – Удачи на мире! (На чемпионате мира. – Прим. "СЭ")

Ранее волейболисты Екатерина Гамова и Дмитрий Мусэрский выразили возмущение тем, что футболистам сборной России были присвоены звания заслуженных мастеров спорта за выход в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Такое без побед на крупных турнирах возможно в виде исключения.

Екатерина Гамова: "Наши футболисты – молодцы. Но ЗМС для них – перебор" //

Гамова или футболисты? Кто за кого в главном споре дня //

Отстаньте от футболистов! Они заслужили! // Гамова права. Отстаньте от нее