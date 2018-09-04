Футболисты и волейболисты дружат. Вот доказательства

Полузащитник сборной России и "Краснодара" Юрий Газинский сфотографировался с волейболистом "Динамо" и национальной команды Юрием Бережко.
– Рад был встрече и знакомству, – написал Газинский в Инстаграме. – Удачи на мире! (На чемпионате мира. – Прим. "СЭ")
Ранее волейболисты Екатерина Гамова и Дмитрий Мусэрский выразили возмущение тем, что футболистам сборной России были присвоены звания заслуженных мастеров спорта за выход в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Такое без побед на крупных турнирах возможно в виде исключения.
Екатерина Гамова: "Наши футболисты – молодцы. Но ЗМС для них – перебор" //
Гамова или футболисты? Кто за кого в главном споре дня //
Отстаньте от футболистов! Они заслужили! // Гамова права. Отстаньте от нее
- Сборная России (футбол)
- Динамо Москва (волейбол, мужчины)
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- Юрий Бережко
- Екатерина Гамова
- Дмитрий Мусэрский
- Юрий Газинский