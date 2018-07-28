"Футбол жив!" Сборная России вышла к болельщикам на Манежной площади

Капитан сборной России вратарь Игорь Акинфеев и форвард Артем Дзюба на концерте "Россия в моем сердце" на Манежной площади поблагодарили собравшихся за поддержку национальной команды на чемпионате мира. На домашнем турнире сборная дошла до четвертьфинала.

– Спасибо, что болели всем сердцем и всей душой! – сказал Акинфеев. – Этот чемпионат был незабываемым. Мы вместе с вами сделали немного счастья, немного любви. И самое главное – открыли душу. Вы – лучшие болельщики! Спасибо, что открыли нам свое сердце!

– Мы очень вам благодарны, что, несмотря на погоду, вы здесь, – отметил Дзюба. – Мы играли от всей души и от всего сердца. Именно для вас, ради вас! Ваша любовь – это самая главная победа для нас. Россия, вперед! Футбол жив!