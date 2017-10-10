Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:10 | Футбол — Сборная России

Фото дня. Пустые трибуны стадиона в Казани на матче Россия – Иран

7

Сегодня в Казани проходит товарищеский матч между сборными России и Ирана. До начала встречи билеты на игру раздавались бесплатно, в том числе и студентам.

Перед стартовым свистком на "Казань Арене", которая вмещает 45 тысяч человек, оставалось много свободных мест. Предполагалось, что на этой игре будет присутствовать 30 тысяч зрителей.

 

Россия - Иран

 

7
Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Мастер_Шифу

Интересно, что скажут теперь.

19:50

sakusda

Дмитрий,покажите фото после начала второго тайма!!!

19:36

acdctnt

Да кому интересна команда "черчесова" : тренер осетин , игроки -грузин , бразилец . немец ... И это Россия ?1

19:35

koresh8989

Футбольная страна

19:30

rusfed 2.0

Andre_Saratov Доплачивать надо было. 19:17 ___________ Так-то Мутко до этого просто не догадался пока что

19:29

Генерал 123

И то, наверное, все зрители из Ирана приехали )))

19:21

Andre_Saratov

Доплачивать надо было.

19:17