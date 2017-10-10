Фото дня. Пустые трибуны стадиона в Казани на матче Россия – Иран

Сегодня в Казани проходит товарищеский матч между сборными России и Ирана. До начала встречи билеты на игру раздавались бесплатно, в том числе и студентам.
Перед стартовым свистком на "Казань Арене", которая вмещает 45 тысяч человек, оставалось много свободных мест. Предполагалось, что на этой игре будет присутствовать 30 тысяч зрителей.
Студенты не помогли pic.twitter.com/CMox7gSMvN– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 10 октября 2017 г.
Начали! pic.twitter.com/uuZXNLTjJp– Сборная России (@TeamRussia) 10 октября 2017 г.
Мрак. Даже студенты не помогли(((( pic.twitter.com/pQ6eRQ9y8W– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 10 октября 2017 г.
Мастер_Шифу
Интересно, что скажут теперь.
19:50
sakusda
Дмитрий,покажите фото после начала второго тайма!!!
19:36
acdctnt
Да кому интересна команда "черчесова" : тренер осетин , игроки -грузин , бразилец . немец ... И это Россия ?1
19:35
koresh8989
Футбольная страна
19:30
rusfed 2.0
Andre_Saratov Доплачивать надо было. 19:17 ___________ Так-то Мутко до этого просто не догадался пока что
19:29
Генерал 123
И то, наверное, все зрители из Ирана приехали )))
19:21
Andre_Saratov
Доплачивать надо было.
19:17