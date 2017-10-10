Фото дня. Пустые трибуны стадиона в Казани на матче Россия – Иран

Сегодня в Казани проходит товарищеский матч между сборными России и Ирана. До начала встречи билеты на игру раздавались бесплатно, в том числе и студентам.

Перед стартовым свистком на "Казань Арене", которая вмещает 45 тысяч человек, оставалось много свободных мест. Предполагалось, что на этой игре будет присутствовать 30 тысяч зрителей.