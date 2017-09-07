Фото дня от сборной России: Никита Чернов - повторение истории

Пресс-служба сборной России обратила внимание на любопытный факт: защитник молодежной национальной команды Никита Чернов завершал матч отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против Гибралтара (3:0) с повязкой на голове после полученного повреждения. Такая же ситуация произошла с игроком в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2016 за главную сборную России против Австрии (0:1).
Напомним, что Чернов сыграл против австрийцев, не проведя ни минуты в матчах премьер-лиги.
Никита Чернов: повторение истории 🤕 pic.twitter.com/Heu79QsQZM– Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2017 г.