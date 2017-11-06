Фото дня: главный тренер сборной Аргентины и российский мальчик

Сегодня. Москва. Хорхе САМПАОЛИ и юный болельщик. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли вместе с помощниками совершил небольшую прогулку по Москве. Возвращаясь в гостиницу, Сампаоли сфотографировался с российским мальчиком. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что 11 ноября в "Лужниках" состоится контрольный матч между сборными России и Аргентины, который начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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