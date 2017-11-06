Фото дня: главный тренер сборной Аргентины и российский мальчик

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли вместе с помощниками совершил небольшую прогулку по Москве. Возвращаясь в гостиницу, Сампаоли сфотографировался с российским мальчиком. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, что 11 ноября в "Лужниках" состоится контрольный матч между сборными России и Аргентины, который начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи
Хорхе Сампаоли обрадовал мальчика #РоссияАргентина pic.twitter.com/hy7nnFA8qO– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 6 ноября 2017 г.