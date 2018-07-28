10:58 | Футбол — Сборная России

Фото дня: Черчесов и женщины


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, получивший сегодня в Министерстве спорта звание заслуженного тренера страны, сделал совместную фотографию с женами футболистов. 

Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта. 

Позже президент РФ Владимир Путин вручит госнаграды и почетные грамоты 23 игрокам и 6 тренерам сборной России. Церемония вручения состоится в Екатерининском зале Кремля.

Сборная России под руководством Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории. За это достижение Российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов.

 

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