Фото дня: Черчесов и женщины

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, получивший сегодня в Министерстве спорта звание заслуженного тренера страны, сделал совместную фотографию с женами футболистов.
Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта.
Позже президент РФ Владимир Путин вручит госнаграды и почетные грамоты 23 игрокам и 6 тренерам сборной России. Церемония вручения состоится в Екатерининском зале Кремля.
Сборная России под руководством Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории. За это достижение Российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов.
Наставник @TeamRussia Станислав Черчесов - в женском коллективе 😊 pic.twitter.com/s22g32SpRR– Сборная России (@TeamRussia) 28 июля 2018 г.