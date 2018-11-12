Фото дня. Братья Миранчуки потренировались с сестрами Авериными

Сборная России по футболу показала в Твиттере фото с совместной тренировки братьев-близнецов Алексея и Антона Миранчуков, вызванных в национальную команду на контрольный матч с Германией (15 ноября, Лейпцинг) и заключительную встречу группового турнира Лиги наций с Швецией (20 ноября, Сольна), и сестер-близняшек Дины и Арины Авериных, чемпионок мира по художественной гимнастике.

Футболисты учили гимнасток обращаться с футбольным мячом, а гимнастки футболистов, соответственно, с гимнастическим.