Фото дня. Братья Миранчуки потренировались с сестрами Авериными

Сборная России по футболу показала в Твиттере фото с совместной тренировки братьев-близнецов Алексея и Антона Миранчуков, вызванных в национальную команду на контрольный матч с Германией (15 ноября, Лейпцинг) и заключительную встречу группового турнира Лиги наций с Швецией (20 ноября, Сольна), и сестер-близняшек Дины и Арины Авериных, чемпионок мира по художественной гимнастике.
Футболисты учили гимнасток обращаться с футбольным мячом, а гимнастки футболистов, соответственно, с гимнастическим.
Совместная тренировка братьев Миранчуков и сестер Авериных! Скоро подробности 😊👬👭 pic.twitter.com/qAacfRvZgB– Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.
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