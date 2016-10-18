ФМБА поможет сборной России подготовиться к ЧМ-2018

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России утвердило специальную программу углубленного обследования для игроков сборной России. Об этом сообщил директор Федерального научного спортивного центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА Андрей Середа. По его словам, методика будет применена при подготовке к чемпионату мира 2018 года.

Мы будем использовать эту методику, но спортсмены большую часть времени находятся в клубах и вне зоны нашей досягаемости, а в сборной они всего несколько недель в году; это, конечно, тормозит применение эффективной схемы, - цитирует ТАСС Середу. - Но у нас с представителями медицинских служб как клубов, так и Российского футбольного союза налажен диалог, и мы готовы делиться опытом. Мы уже проводили ряд межведомственных совещаний по медицинскому обеспечению футболистов, была утверждена специальная расширенная программа углубленного медицинского обследования.