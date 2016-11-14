Флорин Андоне: "Кто сильнее - Россия или Румыния? Никто не сильнее"

Нападающий "Депортиво" и сборной Румынии Флорин Андоне в преддверии товарищеской игры против России выразил уверенность в том, что его национальная команда попадет на чемпионат мира-2018, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Кроме того, форвард подчеркнул, что в предстоящей встрече нет фаворита.

– Как вы оцениваете вероятность попадания сборной Румынии на чемпионат мира в России?

– Конечно, мы очень надеемся оказаться на чемпионате мира. Да, несколько дней назад мы проиграли Польше (0:3) в отборочном матче, но у нас все еще остается шанс. Я уверен, что мы сыграем в России в 2018 году. Уверен в нашей команде.

– Кто сильнее на сегодня – Россия или Румыния?

– Никто не сильнее. Нельзя говорить, что у кого-то есть преимущество.