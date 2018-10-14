17:06 14 октября | Футбол — Сборная России

ФК "Сочи" подарил Черчесову футболку с первым номером

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Футбольный клуб "Сочи" подарил главному тренеру сборной России  Станиславу Черчесову футболку с первым номером. Сегодня национальная команда сыграет с Турцией в матче группового турнира Лиги наций на сочинском стадионе "Фишт".

Воспользовались шансом и подписали нового вратаря, - так прокомментировал это событие официальный Инстаграм "Сочи".

Россия - Турция

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