ФК "Сочи" подарил Черчесову футболку с первым номером

Футбольный клуб "Сочи" подарил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову футболку с первым номером. Сегодня национальная команда сыграет с Турцией в матче группового турнира Лиги наций на сочинском стадионе "Фишт".
- Воспользовались шансом и подписали нового вратаря, - так прокомментировал это событие официальный Инстаграм "Сочи".
Воспользовались шансом и подписали нового вратаря @stanislav.cherchesov.official из @teamrussia 😀 Дебют сегодня на "Фиште", ждём всех, приходите! Начало в 19:00. . #СочныйФутбол #СочныйЧерчесов #увидетьдзюбуиумереть #ЛигаНаций #РоссияТурция #ВместеМыКоманда #NationsLeague #СборнаяРоссии #Сочифорния2018 #СочиФутбол #СочныйФутбол #sochi #russia #mountains
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