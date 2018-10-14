ФК "Сочи" подарил Черчесову футболку с первым номером

Футбольный клуб "Сочи" подарил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову футболку с первым номером. Сегодня национальная команда сыграет с Турцией в матче группового турнира Лиги наций на сочинском стадионе "Фишт".

- Воспользовались шансом и подписали нового вратаря, - так прокомментировал это событие официальный Инстаграм "Сочи".

Все о сборной России - здесь