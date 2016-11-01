ФИФА: вопрос о правомерности участия Фернандеса в матчах сборной России находится на рассмотрении

Пресс-служба ФИФА подтвердила получение запроса от РФС о правомерности участия защитника Мариу Фернандеса в матчах сборной России.

– Мы можем подтвердить, что Российский футбольный союз обратился в FIFA с запросом о правомерности футболиста Мариу Фигeйры Фернандеса принимать участие в матчах своей сборной, – сообщается в письме пресс-службы ФИФА, которое поступило в "СЭ". – В настоящее время вопрос находится на рассмотрении. Поэтому, как обычно в таких случаях, на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев на эту тему, в том числе – говорить о сроках рассмотрения вопроса.

Напомним, 26-летний Фернандес получил российское гражданство в июле этого года, после чего РФС обратился в ФИФА с запросом о том, может ли игрок выступать за национальную команду России. Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов привлек Фернандеса к тренировкам команды перед контрольными матчами с Катаром (10 ноября) и Румынией (15 ноября).

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, когда перешел из бразильского "Гремиу". Защитник ЦСКА – не первый легионер в нашем футболе, ставший гражданином РФ. Ранее российский паспорт получили вратарь "Локомотива" Гильерме и полузащитник Роман Нойштедтер, отказавшийся от немецкого гражданства, ныне выступающий за турецкий "Фенербахче". (Сергей ЕГОРОВ)