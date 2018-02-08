ФИФА рассмотрит жалобу РФС на Федерацию футбола Норвегии

Комитет по этике ФИФА принял к рассмотрению жалобу РФС на заявление главы Федерации футбола Норвегии Терье Свенсена о сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза. Ранее президент норвежской организации заявлял о необходимости провести расследование возможного использования допинга в российском футболе. По его мнению, в случае положительного исхода, команду Станислава Черчесова нужно отстранить от участия в домашнем чемпионате мира.

"ФИФА подтвердила РФС, что комитет по этике принял на рассмотрение жалобу на Федерацию футбола Норвегии", - говорится в сообщении в пресс-службы РФС.

И.о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев, в свою очередь, назвал высказывания Свенсена абсурдными.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.