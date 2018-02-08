ФИФА рассмотрит жалобу РФС на Федерацию футбола Норвегии

Комитет по этике ФИФА принял к рассмотрению жалобу РФС на заявление главы Федерации футбола Норвегии Терье Свенсена о сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза. Ранее президент норвежской организации заявлял о необходимости провести расследование возможного использования допинга в российском футболе. По его мнению, в случае положительного исхода, команду Станислава Черчесова нужно отстранить от участия в домашнем чемпионате мира.
"ФИФА подтвердила РФС, что комитет по этике принял на рассмотрение жалобу на Федерацию футбола Норвегии", - говорится в сообщении в пресс-службы РФС.
И.о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев, в свою очередь, назвал высказывания Свенсена абсурдными.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.
crazysun78
В конце мая наши чинуши подадут в суд...
21:09
Крутой тренер
Ни кто не возмущается, что у них в сборной норвегии по футболу 11 асматиков в 25 поколении и даже справки с тех времён сохранили
17:33
ЛокоМотив
потому что у нас в МОКе, шавка по кличке жучка,надо привлечь к работе Журналиста шведского телеканала SVT Хассе Свенса, ставшего одним из создателей фильма о системе допинга в олимпийской сборной Норвегии,пусть поработает и по норвежскому футболу
14:54
bond1951
в этой стране как и в пиндосии все асматики и полуинвалиды которым разрешено принимать дозу...а вот этого урода что вякнул привлечь за клевету или в РОССИИ нет нормальных подкованных юристов..............
14:38
alexvi
Гаттузо Крут!!!!!!#! : Нашим надо подать на всех норгов астматиков допингеров жалобу, надо требовать запрета ТИ! В таком виде: принимаешь ТИ не участвуешь в офиц. соревнованиях, до момента их отмены, лечись такскать болей сиди дома. И требовать ,что в таком состоянии был бы и запрет даже на треньки, а то подохнут еще хроники всякие. Думаю сразу все ТИ уйдут в прошлое и все норги станут здоровыми. Подлые гаденыши! Но мы опять не чешемся, а только утираемся от плевков в нас.______________________________________________________________ Согласен на все 100%. Все больные (астматики норвежские и остальные в списках исключений) должны соревноваться с больными, то есть на Паралимпийских играх, но не со здоровыми спортсменами. Тоже не пойму, почему наши спортивные чинуши опять сопли жуют?!?! Почему не идут в наступление на этих шестерок западных?
14:38
Излучение Гаврилова-Черенкова
Норвежцы применяют известный способ отвлечь подозрение от себя: испортить воздух и при этом громче всех возмущаться.
13:50
shpasic
видимо, норвежец заподозрил, что у наших футболистов на ЧМ будет 6000 доз лекарственных препаратов.
13:42
Нефилим
А вообще, я думаю классический футбол в России просто проклят. Смотрите, мы лучшие или одни из лучших в футзале, пляжном футболе, болотном футболе, кубке легенд (футболе для "старичков"))))), в параолимпийском футболе, в хоккее с мячом - но только не в обычном.
12:56
Нефилим
Я скорее в антидопинг поверю, судя по результатам.
12:54
Tribunal Z
А Свенсен выступил в роли первого петушка который прокукарекал насчёт той же допинговой войны. Ближе к чемпионату начнут кукарекать другие и придумывать небылицы.
12:51