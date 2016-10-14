ФИФА предложила России играть товарищеские матчи у себя дома

Представитель Международной федерации футбола сообщил "СЭ", что Совет ФИФА в виде исключения утвердил особые условия для проведения товарищеских матчей сборной России до чемпионата мира-2018.

В частности, РФС разрешено не соблюдать "правило пятичасовой поездки" между двумя международными играми. Как известно, регламент ФИФА по статусу и трансферу игроков позволяет проводить одну за другой две встречи на территории разных конфедераций (к примеру, в Европе и Азии), только если расстояние между городами, где проходят матчи, можно преодолеть самолетом менее, чем за пять часов. При этом такие города должны находиться в определенных часовых поясах – разница во времени не может быть большой и превышать два часа.

Таким образом, сборная России в течение одного игрового "окна" вправе сыграть две встречи, допустим, в Москве и Пекине, не соблюдая упомянутое выше правило. Однако в таком случае клубы не обязаны отпускать своих игроков в российскую национальную команду.

"Большинство матчей следует проводить на территории России", – заявили "СЭ" в ФИФА. При этом такие игры по-прежнему будут регулироваться соответствующей программой по защите клубов – то есть ФИФА выплатит компенсации в случае серьезных травм футболистов, требующих длительного лечения.

Напомним, что проблемы с организацией товарищеских матчей у РФС возникли после того как Гибралтар и Косово вошли в число участников отборочного турнира чемпионата мира-2018. После этого сборную России в группе Н, где она должна была выступать вне конкурса и играть с Бельгией, Грецией, Боснией, Эстонией и Кипром, заменили гибралтарцы. (Александр БОБРОВ)