ФИФА пожелала выздоровления Васину

ФИФА в русскоязычном Твиттере пожелала выздоровления защитнику сборной России и ЦСКА Виктору Васину. Сегодня, 26 февраля, стал известен характер повреждения 29-летнего игрока обороны - у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Защитник, получивший травму колена в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0), уже перенес операцию в клинике "Вилла Стюарт" в Риме. О сроках восстановления защитника станет известно после того, как определится программа реабилитации.

По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, с большой долей вероятности, сезон на клубном уровне для защитника закончен.

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