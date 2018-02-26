20:06 26 февраля | Футбол — Сборная России

ФИФА пожелала выздоровления Васину

1

ФИФА в русскоязычном Твиттере пожелала выздоровления защитнику сборной России и ЦСКА Виктору Васину. Сегодня, 26 февраля, стал известен характер повреждения 29-летнего игрока обороны - у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Защитник, получивший травму колена в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0), уже перенес операцию в клинике "Вилла Стюарт" в Риме. О сроках восстановления защитника станет известно после того, как определится программа реабилитации.

По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, с большой долей вероятности, сезон на клубном уровне для защитника закончен.

Березуцкий не вернется в сборную. А он ей нужен? // Березуцкие, пора возвращаться  // 
Валерий Газзаев: "Травма Васина? Братья и Игнашевич справятся на опыте" //
Кто заменит Васина в сборной, если Березуцкие не вернутся // 
Станислав Черчесов: "Ждем возвращения Васина в сборную России" // 
Роман Бабаев: "Надеемся, что Васин сыграет на ЧМ-2018"

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Агенты ФБР слишком много знают. Даже знают кто такой Васин.

20:13 26 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!