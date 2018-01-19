ФИФА пожелала Джикии скорейшего выздоровления

ФИФА в русскоязычном Твиттере пожелала скорейшего выздоравления защитнику "Спартака" и сборной России Георгию Джикии. Игрок обороны получил повреждение в товарищеском матче против клуба "Шанхай Шанган" (0:1), который состоялся 18 января. После игры у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Таким образом, 24-летний защитник рискует пропустить домашний чемпионат мира.

"Желаем защитнику сборной России и "Спартака" Георгию Джикии скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении ФИФА.

Напомним, Джикия выступает за сборную России с июня 2017 года. За это время он принял участие в 8 матчах.

Напомним, мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Желаем защитнику сборной России🇷🇺и "Спартака" Георгию Джикии скорейшего выздоровления!✊ pic.twitter.com/vWVVI3YUL2 – Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 19 января 2018 г.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018

14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия

19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет

25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия