10:30 | Футбол — Сборная России

ФИФА пожелала Джикии скорейшего выздоровления

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ФИФА в русскоязычном Твиттере пожелала скорейшего выздоравления защитнику "Спартака" и сборной России Георгию Джикии. Игрок обороны получил повреждение в товарищеском матче против клуба "Шанхай Шанган" (0:1), который состоялся 18 января. После игры у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Таким образом, 24-летний защитник рискует пропустить домашний чемпионат мира.

"Желаем защитнику сборной России и "Спартака" Георгию Джикии скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении ФИФА.

Напомним, Джикия выступает за сборную России с июня 2017 года. За это время он принял участие в 8 матчах.

Напомним, мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018
14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия
19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет
25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия

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КОММЕНТАРИИ (9)
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PLUT-IN

После выздоровления ждут на суд по делу об оскорблении шоколадок.

17:12

sidnet78

Don-тебе то точно-нечем!

15:34

Don

sidnet78, СЭ это российский сайт, травму получил российский футболист, поэтому на российском сайте публикуют пожелания ФИФА в адрес российского футболиста, а если такую травму допустим получит Месси, то в испанских газетах и аргентинских могут также опубликовать пожелания ФИФА в адрес аргентинского футболиста, в СЭ это естественно не опубликуют) Поэтому прежде тебе чем писать, наверное надо сперва подумать, если конечно есть чем думать)

12:38

ELO16

Искренне жаль ... скорейшего восстановления.

12:03

sidnet78

Почему ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЧ? Ради него прервали трансляцию , какого-то там чемпионата мира по ф. катанию-ведь ЧМ-рядовое событие, по сравнению сборами наших миллионеров-руконогих

11:33

sidnet78

странно, конечно! но когда настоящие футболисты мирового масштаба получают травмы-фифа молчит, а тут-ВЕЛИКИЙ И ДИКИЙ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ В ЦЕНТРАЛЬНОМ МАТЧЕ ТОВАРНЯКОВЫХ СБОРОВ

11:28

wasp00000

Podvodnik-----Пациент "Кащенко" и сюда добрался!

10:53

Несвин

Ну всё, теперь в корпоративной газете им.Федуна, статей на тему травмы игрока Пищевика на месяц хватит. Каждый день штук по пять в номере.

10:53

Podvodnik

А почему до сих пор не выражают соболезнование ООН, ЮНЕСКО, Движение феменисток и лига сексуальных услуг. Даже Трамп позвонил Федуну и выразил соболезнование.

10:34