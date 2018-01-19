ФИФА пожелала Джикии скорейшего выздоровления

ФИФА в русскоязычном Твиттере пожелала скорейшего выздоравления защитнику "Спартака" и сборной России Георгию Джикии. Игрок обороны получил повреждение в товарищеском матче против клуба "Шанхай Шанган" (0:1), который состоялся 18 января. После игры у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Таким образом, 24-летний защитник рискует пропустить домашний чемпионат мира.
"Желаем защитнику сборной России и "Спартака" Георгию Джикии скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении ФИФА.
Напомним, Джикия выступает за сборную России с июня 2017 года. За это время он принял участие в 8 матчах.
Напомним, мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Желаем защитнику сборной России🇷🇺и "Спартака" Георгию Джикии скорейшего выздоровления!✊ pic.twitter.com/vWVVI3YUL2– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 19 января 2018 г.
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018
14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия
19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет
25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сборная Египта
- ФИФА
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Шанхай Шанган
- Георгий Джикия
PLUT-IN
После выздоровления ждут на суд по делу об оскорблении шоколадок.
17:12
sidnet78
Don-тебе то точно-нечем!
15:34
Don
sidnet78, СЭ это российский сайт, травму получил российский футболист, поэтому на российском сайте публикуют пожелания ФИФА в адрес российского футболиста, а если такую травму допустим получит Месси, то в испанских газетах и аргентинских могут также опубликовать пожелания ФИФА в адрес аргентинского футболиста, в СЭ это естественно не опубликуют) Поэтому прежде тебе чем писать, наверное надо сперва подумать, если конечно есть чем думать)
12:38
ELO16
Искренне жаль ... скорейшего восстановления.
12:03
sidnet78
Почему ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЧ? Ради него прервали трансляцию , какого-то там чемпионата мира по ф. катанию-ведь ЧМ-рядовое событие, по сравнению сборами наших миллионеров-руконогих
11:33
sidnet78
странно, конечно! но когда настоящие футболисты мирового масштаба получают травмы-фифа молчит, а тут-ВЕЛИКИЙ И ДИКИЙ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ В ЦЕНТРАЛЬНОМ МАТЧЕ ТОВАРНЯКОВЫХ СБОРОВ
11:28
wasp00000
Podvodnik-----Пациент "Кащенко" и сюда добрался!
10:53
Несвин
Ну всё, теперь в корпоративной газете им.Федуна, статей на тему травмы игрока Пищевика на месяц хватит. Каждый день штук по пять в номере.
10:53
Podvodnik
А почему до сих пор не выражают соболезнование ООН, ЮНЕСКО, Движение феменисток и лига сексуальных услуг. Даже Трамп позвонил Федуну и выразил соболезнование.
10:34