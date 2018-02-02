ФИФА поздравила Карпина с 49-летием

ФИФА в русскоязычном Твиттере поздравила с днем рождения бывшего полузащитника сборной России, главного тренера "Ростова" Валерия Карпина. Сегодня, 2 февраля, специалисту исполняется 49 лет.

"Яркому футболисту и тренеру Валерию Карпину исполняется 49, наши поздравления!", - говорится в поздравлении ФИФА.

Напомним, Карпин выступал за сборную России с 1992 по 2003 год. За это время он принял участие в 72 матчах, забив 17 мячей. В составе национальной команды он участвовал в чемпионатах мира 1994 и 2002 годов, а также выступил на чемпионате Европы-1996.