ФИФА поздравила Аршавина с днем рождения

ФИФА в официальном твиттере поздравила с днем рождения бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина. Сегодня форварду "Кайрата", ранее игравшему в "Зените", лондонском "Арсенале" и "Кубани", исполнилось 36 лет. Именно его фотографию выбрала пресс-служба международной федерации для стандартного твита о днях рождения футболистов.
Сегодня отмечает день рождения еще один бывший капитан российской сборной - экс-хавбек "Спартака", "Химок" и астанинского "Локомотива" Егор Титов, которому исполнился 41 год.
🎂 #HBD to @TobinHeath (29), @AndrArshavin23 (36), @arnefriedrich (38) & Roberto di Matteo (47)https://t.co/PZIRc6ZMm6 pic.twitter.com/IrQrNjHT2w– FIFA.com (@FIFAcom) 29 мая 2017 г.
xSive
Чипсов ему подарили.
12:41