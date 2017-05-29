ФИФА поздравила Аршавина с днем рождения

ФИФА в официальном твиттере поздравила с днем рождения бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина. Сегодня форварду "Кайрата", ранее игравшему в "Зените", лондонском "Арсенале" и "Кубани", исполнилось 36 лет. Именно его фотографию выбрала пресс-служба международной федерации для стандартного твита о днях рождения футболистов.

Сегодня отмечает день рождения еще один бывший капитан российской сборной - экс-хавбек "Спартака", "Химок" и астанинского "Локомотива" Егор Титов, которому исполнился 41 год.