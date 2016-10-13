ФИФА пересмотрит систему рейтинга сборных

ФИФА намерена пересмотреть систему составления рейтинга сборных, так как некоторые члены организации считают ее необъективной. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. Сборная России занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.

– На комитете по организации чемпионата мира возник вопрос с рейтингами команд, несколько членов советов высказались, что система на данный момент необъективна, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Она зависит от количества товарищеских матчей, от подбора команд на товарищеские матчи. Кто-то предпочитает играть со слабыми, кто-то, наоборот, выбирает себе соперников заведомо сильнее, из-за этого рейтинги "съезжают".

В итоге решили, что администрация ФИФА проработает этот вопрос и выйдет с предложениями об изменении системы рейтинга. Судя по всему, это должно произойти в ближайшие месяцы, есть шанс, что это будет обсуждаться на совете ФИФА в январе следующего года.