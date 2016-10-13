ФИФА пересмотрит систему рейтинга сборных

ФИФА намерена пересмотреть систему составления рейтинга сборных, так как некоторые члены организации считают ее необъективной. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. Сборная России занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.
– На комитете по организации чемпионата мира возник вопрос с рейтингами команд, несколько членов советов высказались, что система на данный момент необъективна, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Она зависит от количества товарищеских матчей, от подбора команд на товарищеские матчи. Кто-то предпочитает играть со слабыми, кто-то, наоборот, выбирает себе соперников заведомо сильнее, из-за этого рейтинги "съезжают".
В итоге решили, что администрация ФИФА проработает этот вопрос и выйдет с предложениями об изменении системы рейтинга. Судя по всему, это должно произойти в ближайшие месяцы, есть шанс, что это будет обсуждаться на совете ФИФА в январе следующего года.
kingarthur
Ура обгоним Конго с новыми подсчетами. Фроммайхарт порадуется.
15:49
США - лучшая страна в мире!
роися и по новой системе будет занимать свое место в шестом десятке. Недострана с недофутболистами
15:41
Slim Taller
"так как некоторые члены организации считают ее необъективной". Ясное дело,что под словом "некоторые" имеется ввиду Россия."В итоге решили". Кто и где решил?! ТАСС и Сорокин?!
15:17
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
И, действительно...... Какое 52-е????? В "районе" 200-х, вот это -- по делу !!!! А если в рейтинг добавить "КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗДАРНОСТИ национального ФУТБОЛЬНОГО РУКОВОДСТВА", то наша -- раша будет занимать ПОЧЁТНОЕ 209-е место на ПОСТОЯННОЙ основе....
15:05
Camry163
Тогда точно во вторую сотню вылетим.
14:51
LariKo
И к лету мы сразу взлетим до небес! Ага!
14:46