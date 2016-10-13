14:23 | ФУТБОЛ — Сборная России

ФИФА пересмотрит систему рейтинга сборных

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Виталий МУТКО и главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Виталий Мутко: "Наш рейтинг ФИФА будет только опускаться. Но что там за такие рейтинги?!"

ФИФА намерена пересмотреть систему составления рейтинга сборных, так как некоторые члены организации считают ее необъективной. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. Сборная России занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.

– На комитете по организации чемпионата мира возник вопрос с рейтингами команд, несколько членов советов высказались, что система на данный момент необъективна, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Она зависит от количества товарищеских матчей, от подбора команд на товарищеские матчи. Кто-то предпочитает играть со слабыми, кто-то, наоборот, выбирает себе соперников заведомо сильнее, из-за этого рейтинги "съезжают".

В итоге решили, что администрация ФИФА проработает этот вопрос и выйдет с предложениями об изменении системы рейтинга. Судя по всему, это должно произойти в ближайшие месяцы, есть шанс, что это будет обсуждаться на совете ФИФА в январе следующего года.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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kingarthur

Ура обгоним Конго с новыми подсчетами. Фроммайхарт порадуется.

15:49

США - лучшая страна в мире!

роися и по новой системе будет занимать свое место в шестом десятке. Недострана с недофутболистами

15:41

Slim Taller

"так как некоторые члены организации считают ее необъективной". Ясное дело,что под словом "некоторые" имеется ввиду Россия."В итоге решили". Кто и где решил?! ТАСС и Сорокин?!

15:17

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

И, действительно...... Какое 52-е????? В "районе" 200-х, вот это -- по делу !!!! А если в рейтинг добавить "КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗДАРНОСТИ национального ФУТБОЛЬНОГО РУКОВОДСТВА", то наша -- раша будет занимать ПОЧЁТНОЕ 209-е место на ПОСТОЯННОЙ основе....

15:05

Camry163

Тогда точно во вторую сотню вылетим.

14:51

LariKo

И к лету мы сразу взлетим до небес! Ага!

14:46

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