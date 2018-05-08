ФИФА оштрафовала РФС на 25 тысяч евро за проявления дискриминации болельщиками в игре с Францией

РФС оштрафован на 30 000 швейцарских франков (примерно 25 тысяч евро) за проявления дискриминации, выражавшиеся в скандировании болельщиков во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) 27 марта в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ФИФА.

- По результатам всестороннего расследования, включая изучение представленных видеоматериалов и анализа конкретных обстоятельств данного дела, а также учитывая тяжесть инцидента и вместе с тем принимая во внимание ограниченное число вовлеченных в него болельщиков, Дисциплинарный комитет ФИФА под председательством Анина Йебоа принял решение привлечь к ответственности РФС за нарушение Статьи 58 Дисциплинарного кодекса ФИФА, - говорится в сообщении.



Напомним, 17 апреля ФИФА в ответ на запрос "СЭ" подтвердила, что дисциплинарный комитет этой организации открыл дело против РФС по поводу инцидента в матче России и Франции. Расследование было начато в связи с выкриками расистского характера в ходе игры.

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