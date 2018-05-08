17:23 | Футбол — Сборная России

ФИФА оштрафовала РФС на 25 тысяч евро за проявления дискриминации болельщиками в игре с Францией

Полузащитник сборной Франции Поль ПОГБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Полузащитник сборной Франции Поль ПОГБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

РФС оштрафован на 30 000 швейцарских франков (примерно 25 тысяч евро) за проявления дискриминации, выражавшиеся в скандировании болельщиков во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) 27 марта в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ФИФА. 

 
27 марта. Санкт-Петербург. Россия - Франция - 1:3. Перед матчем.Расизм на сборной. РФС начал внутреннее расследование

- По результатам всестороннего расследования, включая изучение представленных видеоматериалов и анализа конкретных обстоятельств данного дела, а также учитывая тяжесть инцидента и вместе с тем принимая во внимание ограниченное число вовлеченных в него болельщиков, Дисциплинарный комитет ФИФА под председательством Анина Йебоа принял решение привлечь к ответственности РФС за нарушение Статьи 58 Дисциплинарного кодекса ФИФА, - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля ФИФА в ответ на запрос "СЭ" подтвердила, что дисциплинарный комитет этой организации открыл дело против РФС по поводу инцидента в матче России и Франции. Расследование было начато в связи с выкриками расистского характера в ходе игры.

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