ФИФА – о Мариу Фернандесе: РФС должен руководствоваться регламентом

В ответ на запрос "СЭ" о том, вправе ли Мариу Фернандес играть сегодня за сборную России в матче с командой Кот-д'Ивуара и принято ли окончательное решение относительно его футбольного гражданства, Международная федерация футбола не дала прямого ответа. В письме из ФИФА говорится следующее:

"Сообщаем вам, что Российский футбольный союз связывался с нами по поводу футболиста Мариу Фигейры Фернандеса. Мы в ответ предложили воспользоваться соответствующими документами (статьями 5 и 7 регламента, разъясняющего применение Устава ФИФА)".

Статья 5 в общем говорит о том, что любой человек вправе выступать за сборную той страны, гражданством которой он обладает. И, при определенных условиях, футболист, уже выступавший за сборную одной страны, не может играть за национальную команду другого государства. Однако из этого правила существуют исключения. Статья 7 поясняет, кто может приобрести новое футбольное гражданство.

В частности, в ней говорится, что игрок вправе сменить гражданство и выступать за новую национальную команду при выполнении следующих условий:

– если он родился на территории страны, за сборную которой собирается выступать;

– если его мать или отец родились на территории страны, за сборную которой он собирается выступать;

– если он прожил непрерывно в течение как минимум пяти лет, после того как достиг 18-летия, на территории страны, за сборную которой он собирается выступать.

В случае с Мариу Фернандесом, прошлым летом получившим российский паспорт, применим только третий пункт. При этом отметим, что он живет на территории России менее пяти лет. Необходимый срок наступит только ближе к Кубку конфедераций.

Кто дает добро на смену футбольного гражданства? ФИФА. Как говорится в статье 8 упомянутого выше регламента, футболист, желающий выступать за другую сборную, должен обратиться с соответствующей просьбой в секретариат ФИФА. Его запрос рассмотрит комитет ФИФА по статусу игроков. С момента обращения в Международную федерацию футбола игрок не вправе выступать за любую из сборных – пока его запрос не будет рассмотрен. (Александр БОБРОВ)