ФИФА: допинг-проверка сборной России - стандартная процедура для участников Кубка конфедераций

ФИФА сообщила, что приезд допинг-офицеров в расположение сборной России является стандартной процедурой для участников Кубка конфедераций-2017. 25 марта, на следующий день после товарищеского матча Россия - Кот-д'Ивуар (0:2), сотрудники допинг-контроля проверили всех игроков национальной команды на наличие запрещенных препаратов.

"Допинг-контроль, который проводился в сборной России, является стандартной антидопинговой процедурой, применяемой перед Кубком конфедераций. Все команды, которые буду участвовать в этом турнире, пройдут допинг-контроль или уже прошли его", - приводит "Р-Спорт" заявление пресс-службы ФИФА.

28 марта сборная России в Сочи сыграет с Бельгией.