ФИФА - Березуцким: "Спасибо за все! Будем скучать"

ФИФА в русскоязычном Твиттере поблагодарила Алексея и Василия Березуцких, которые накануне объявили о завершении карьеры в сборной России. Последние матчи в составе национальной команды защитники провели в 2016 году, а 10 марта прошлого года приостановили выступления за сборную, сосредоточившись на играх за ЦСКА.
7 марта Василий Березуцкий в интервью "СЭ" сообщил, что он и его брат завершают международную карьеру.
"Провожаем из сборной России брата Лешу и брата Васю. Спасибо за все! Будем скучать", - говорится в сообщении в Твиттере ФИФА.
Напомним, братья Березуцкие выступали за сборную России с 2003 по 2016 год. В активе Алексея 58 матчей, Василий провел 101 игру, забив пять мячей. Оба 35-летних защитника являются бронзовыми призерами чемпионата Европы-2008. В активе Алексея также европейские первенства 2012 и 2016 годов. Василий играл на ЧМ-2014 и Евро-2016.
Провожаем из @TeamRussia🇷🇺 брата Лёшу и брата Васю. Спасибо за всё! Будем скучатьhttps://t.co/rZvqmEXKkI pic.twitter.com/W1i66DtseB– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 8 марта 2018 г.
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