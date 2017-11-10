Фернандо Кавенаги: "Игра сборных России и Аргентины будет равной"

Экс-нападающий "Спартака" Фернандо Кавенаги отметил, что для сборной Аргентины товарищеский матч со сборной России станет важным этапом подготовки к чемпионату мира-2018. По его словам, эта игра должна быть равной, несмотря на присутствие на поле Лионеля Месси.

– Выходить на поле в майке сборной Аргентины — уже огромная мотивация для любого нашего футболиста, – приводят "Известия" слова Кавенаги. – Команде будет важно разведать местность, оценить здешние условия. Ну и, конечно, сыграть на новом красивом стадионе. Также не стоит забывать, что для сборной это важная часть подготовки к чемпионату мира.

Сборная России — большая команда, там есть очень опытные игроки. Но в Аргентине играет лучший футболист мира — Лионель Месси, которого очень сложно остановить. Лео трудно сдержать в одиночку, придется брать его командной работой. Один на один что-то противопоставить ему практически нереально. Тем не менее, думаю, игра будет равной.

У меня нет сомнений, что чемпионат мира в России будет отличным. Россия — прекрасная страна, где можно очень много всего узнать и увидеть. Особенно здесь понравится тем, кто приедет сюда впервые. Надеюсь, меры безопасности на турнире будут на высшем уровне и все пройдет идеально. Ну и, конечно, желаю удачи — и Аргентине, и России.

Напомним, матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.