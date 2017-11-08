Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес занимается по индивидуальной программе в зале. Остальные футболисты, включая недавно востановившегося от травмы крестообразных связок Романа Зобнина, занимаются в общей группе. Напомним, полузащитники Александр Головин и Александр Самедов не принимают участия в сборе и участвуют лишь в коммерческих мероприятиях.

Напомним, матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Павел ГУРЕВИЧ)

Россия - Аргентина: подготовка продолжается. LIVE!