Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес занимается по индивидуальной программе в зале. Остальные футболисты, включая недавно востановившегося от травмы крестообразных связок Романа Зобнина, занимаются в общей группе. Напомним, полузащитники Александр Головин и Александр Самедов не принимают участия в сборе и участвуют лишь в коммерческих мероприятиях.
Напомним, матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Павел ГУРЕВИЧ)
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