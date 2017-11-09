Фернандес вернулся в общую группу сборной России, Кузяев пропустил тренировку

Сборная России проводит очередную тренировку в преддверии товарищеского матча против команды Аргентины. Защитник Мариу Фернандес и полузащитник Денис Глушаков работают в общей группе. Ранее футболисты занимались по индивидуальной программе, однако Глушаков вернулся в общую группу в среду.

Тренировку пропускает хавбек Далер Кузяев из-за запланированного ранее медицинского обследования, у футболиста травмирован плечевой сустав.

Перед тренировкой игроки поучаствовали в благотворительной акции "Дети-бабочки". Футболисты встретились с детьми, болеющими редкими генетическими заболеваниями. Игроки сборной раздали автографы и подарили детям футболки. (Александр МУЙЖНЕК)

Сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". "СЭ" проведет трансляцию встречи. Игра с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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