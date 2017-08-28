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16:50 | Футбол — Сборная России

Фернандес тренируется в общей группе сборной России


Защитник ЦСКА Мариу Фернандес проводит тренировку в составе сборной России в общей группе. Футболист бразильского происхождения занимается без маски, в которой он выходит на поле в официальных матчах после перенесенной операции на носу.

Все вызванные игроки проводят занятие в общей группе. Отсутствует лишь вратарь Андрей Лунев, который присоединится к команде после проведенного медицинского обследования.

Напомним, тренировочный сбор национальной команды стартовал 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо". (Павел ГУРЕВИЧ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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