11:04 | Футбол — Сборная России

Фернандес тренируется по индивидуальной программе, но не выходил на поле

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Защитник сборной России Мариу Фернандес тренируется по индивидуальной программе после товарищеского матча с Аргентиной (0:1). Однако игрок не выходил на поле.

27-летний защитник получил повреждение во вчерашней встрече. Бразилец с российским паспортом сыграл в первом тайме, но был заменен в перерыве. (Александр МУЙЖНЕК)

Сегодня вечером сборная России отправится в Санкт-Петербург, где проведет товарищеский матч с Испанией. Участие Фернандеса в этой игре находится под вопросом.

Встреча Россия – Испания состоится 14 ноября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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