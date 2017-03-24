Фернандес, скорее всего, войдет в заявку сборной России на матч с Кот-д'Ивуаром

По данным "СЭ", защитник ЦСКА Мариу Фернандес, скорее всего, войдет в заявку сборной России на матч с ивуарийцами. Гости прислали письменное подтверждение, что они не против участия натурализованного бразильца в товарищеской встрече.
Окончательное решение будет за тренерским штабом. Сейчас РФС ожидает информации от бельгийцев, как те отнесутся к участию Фернандеса. Ранее Виталий Мутко сообщил, что участие защитника армейцев в игре не исключено.
Таким образом, за Россию может дебютировать первый в истории полевой игрок из Бразилии. (Дмитрий СИМОНОВ)
serzheo
Дожили, гастров в сборную тащим.
12:02
delacrua
давай еще африканца, аргентинца, китайца натурализуем. будем общаться на языке жестов... марио позорище! в амкаре африканец слышали как по-русски говорит? ари по-русски говорит. такой же бразилец! а мариу этот ноль! нахрен такого русского.
11:56
spetrov
Ждем, Марио, ждем.
11:10