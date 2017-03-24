10:39 | ФУТБОЛ — Сборная России

Фернандес, скорее всего, войдет в заявку сборной России на матч с Кот-д'Ивуаром

0
0
0
0
3

По данным "СЭ", защитник ЦСКА Мариу Фернандес, скорее всего, войдет в заявку сборной России на матч с ивуарийцами. Гости прислали письменное подтверждение, что они не против участия натурализованного бразильца в товарищеской встрече.

Окончательное решение будет за тренерским штабом. Сейчас РФС ожидает информации от бельгийцев, как те отнесутся к участию Фернандеса. Ранее Виталий Мутко сообщил, что участие защитника армейцев в игре не исключено.

Таким образом, за Россию может дебютировать первый в истории полевой игрок из Бразилии. (Дмитрий СИМОНОВ)

Дзагоев пропустит игру с Кот-д'Ивуаром

0
0
0
0
3
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

serzheo

Дожили, гастров в сборную тащим.

12:02

delacrua

давай еще африканца, аргентинца, китайца натурализуем. будем общаться на языке жестов... марио позорище! в амкаре африканец слышали как по-русски говорит? ари по-русски говорит. такой же бразилец! а мариу этот ноль! нахрен такого русского.

11:56

spetrov

Ждем, Марио, ждем.

11:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...