Фернандес, скорее всего, войдет в заявку сборной России на матч с Кот-д'Ивуаром

По данным "СЭ", защитник ЦСКА Мариу Фернандес, скорее всего, войдет в заявку сборной России на матч с ивуарийцами. Гости прислали письменное подтверждение, что они не против участия натурализованного бразильца в товарищеской встрече.

Окончательное решение будет за тренерским штабом. Сейчас РФС ожидает информации от бельгийцев, как те отнесутся к участию Фернандеса. Ранее Виталий Мутко сообщил, что участие защитника армейцев в игре не исключено.

Таким образом, за Россию может дебютировать первый в истории полевой игрок из Бразилии. (Дмитрий СИМОНОВ)

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