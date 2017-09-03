Фернандес, Рауш и Нойштедтер - в составе сборной России на матч с "Динамо"

Тренерский штаб сборной России определился с составом на контрольный матч против "Динамо". С первых минут за национальную команду сыграют Мариу Фернандес, Константин Рауш и Роман Нойштедтер.
Россия: Лунев - Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш - Кузяев, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук - Заболотный.
Запасные: Селихов, Синицын, Набиуллин, Чернов, Панченко, Могилевец, Митришев, Швец, Стоцкий, Игнатьев, Караваев.
Матч Россия - "Динамо" состоится сегодня, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.
Составы @TeamRussia и "Динамо"! pic.twitter.com/qlSzM5i9xh– Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2017 г.
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
МДЯ............. ТРИ ""христа--спасателя"" на Ч.M.018 !!!! Как и мечтал дедушка Ленин --- всемирный ИНТЕРНАЦИОНАЛ в действии!!!!!
17:29
serzheo
Ящуры масаевские когти запустили в страну. Бери шинель, пошли домой.
17:19
Непорочный как ТИ
точняк, полетели ласточки-масаи-ефрнандесы за сборную...позор
17:19
kaduly
Зачем лимит ,если в сборной легионеры
17:09