Уличная атлетика при поддержке Datsun
16:47 | Футбол — Сборная России

Фернандес, Рауш и Нойштедтер - в составе сборной России на матч с "Динамо"

4

Тренерский штаб сборной России определился с составом на контрольный матч против "Динамо". С первых минут за национальную команду сыграют Мариу Фернандес, Константин Рауш и Роман Нойштедтер.

Россия: Лунев - Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш - Кузяев, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук - Заболотный.

Запасные: Селихов, Синицын, Набиуллин, Чернов, Панченко, Могилевец, Митришев, Швец, Стоцкий, Игнатьев, Караваев.

Матч Россия - "Динамо" состоится сегодня, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.

Опрос

Вы идете на матч Россия - "Динамо"?
голосовать
4
Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

МДЯ............. ТРИ ""христа--спасателя"" на Ч.M.018 !!!! Как и мечтал дедушка Ленин --- всемирный ИНТЕРНАЦИОНАЛ в действии!!!!!

17:29

serzheo

Ящуры масаевские когти запустили в страну. Бери шинель, пошли домой.

17:19

Непорочный как ТИ

точняк, полетели ласточки-масаи-ефрнандесы за сборную...позор

17:19

kaduly

Зачем лимит ,если в сборной легионеры

17:09