Фернандес, Рауш и Нойштедтер - в составе сборной России на матч с "Динамо"

Тренерский штаб сборной России определился с составом на контрольный матч против "Динамо". С первых минут за национальную команду сыграют Мариу Фернандес, Константин Рауш и Роман Нойштедтер.

Россия: Лунев - Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш - Кузяев, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук - Заболотный.

Запасные: Селихов, Синицын, Набиуллин, Чернов, Панченко, Могилевец, Митришев, Швец, Стоцкий, Игнатьев, Караваев.

Матч Россия - "Динамо" состоится сегодня, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.