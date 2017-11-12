Фернандес не принимает участия в тренировке сборной России

Защитник сборной России Мариу Фернандес не принимает участия в тренировке команды в Новогорске. 27-летний игрок получил повреждение во вчерашнем товарищеском матче с Аргентиной (0:1). Бразилец с российским паспортом сыграл в первом тайме, но был заменен в перерыве. (Александр МУЙЖНЕК)

Сегодня вечером сборная России отправится в Санкт-Петербург, где проведет товарищеский матч с Испанией. Участие Фернандеса в этой игре находится под вопросом.

Встреча Россия – Испания состоится 14 ноября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

"Модель 01". Вот так мы будем играть на ЧМ против топ-команд?