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17:33 | Футбол — Сборная России

Фернандес и Рауш дебютировали в сборной России


Товарищеский матч между сборной России и "Динамо" стал дебютным в национальной команде для защитника Мариу Фернандеса (ЦСКА) и полузащитника Константина Рауша ("Кельн"). Кроме того, в сборной дебютировали вратарь Андрей Лунев ("Зенит"), защитник Виталий Шахов ("Тосно"), хавбеки Далер Кузяев ("Зенит") и Антон Миранчук ("Локомотив"), а также нападающий Антон Заболотный ("Тосно").

Трансляция матча Россия – "Динамо"

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