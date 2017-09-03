Фернандес и Рауш дебютировали в сборной России

Товарищеский матч между сборной России и "Динамо" стал дебютным в национальной команде для защитника Мариу Фернандеса (ЦСКА) и полузащитника Константина Рауша ("Кельн"). Кроме того, в сборной дебютировали вратарь Андрей Лунев ("Зенит"), защитник Виталий Шахов ("Тосно"), хавбеки Далер Кузяев ("Зенит") и Антон Миранчук ("Локомотив"), а также нападающий Антон Заболотный ("Тосно").
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