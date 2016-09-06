Федор Смолов: "В матче с Ганой получилось то, что тренировали"

Нападающий сборной России Федор Смолов, который стал автором единственного забитого мяча в товарищеском матче с Ганой (1:0), подчеркнул, что выполнил свою прямую обязанность. По словам форварда, в голевом эпизоде получилось то, что отрабатывалось на тренировках.

- Моя прямая обязанность как нападающего - забивать голы, - сказал Смолов в эфире телеканала "Матч ТВ". - Рад, что смог отличиться. Голевой эпизод? Отрабатывали на тренировках и забегания, и удар в касание. Можно сказать, что получилось то, что тренировали.