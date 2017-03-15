Федор Смолов: "Сейчас у меня нет четкого понимания, в какой степени я смогу помочь сборной"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заявил, что, несмотря на полученную травму, готов принимать участие во всех мероприятиях и тренировках сборной России. Футболист отметил, что доволен вызовом в национальную команду и понимает, насколько важно оставаться частью коллектива. В текущем сезоне Смолов провел 22 матча во всех турнирах за клуб и забил 18 мячей.

– К сожалению, полученная мной недавно травма не позволила принять участие в последних матчах за клуб, и на данный момент у меня нет четкого понимания, в какой степени я смогу помочь сборной в Краснодаре и Сочи, – цитирует "Р-Спорт" Смолова. – По той же причине мне не удалось сыграть за национальную команду в октябре и ноябре прошлого года. Но в любом случае я являюсь членом сборной и понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива, который ведет подготовку к Кубку конфедераций и чемпионату мира.

Я очень рад приглашению в национальную сборную России для подготовки к мартовским контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Готов принять участие в теоретических занятиях, тренировках и матчах в зависимости от степени готовности и состояния здоровья. Сборной предстоят очень интересные игры с сильными соперниками, и я убежден, что трибуны стадионов в Краснодаре и Сочи будут заполнены, а зрители окажут нам всестороннюю поддержку.