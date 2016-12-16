Федор Смолов: "Сборная России обязана достойно выступить на ЧМ-2018"

Нападающий сборной России Федор Смолов считает, что негативный опыт, полученный на Euro-2016, пойдет на пользу. Также он рассчитывает на успех российской команды на домашнем чемпионате мира-2018.
– Определенно почерпнул положительное на Euro-2016, - цитирует "Независимая спортивная газета" Смолова. - Это был мой первый форум такого уровня, провел все три матча в составе. Однозначно выступили неудачно, но любой опыт, даже негативный, идет на пользу. Важно сделать из него правильные выводы.
– Не считаете ли, что наша сборная на Euro-2016 провалилась из-за ошибок тренерского штаба? В том числе, вследствие того, что вас Леонид Слуцкий использовал не в качестве центрфорварда, а игрока всей бровки?
– Я играл слева не только у Леонида Викторовича, но и в "Краснодаре" на протяжении большей части прошлого сезона. Позиция для меня не новая. Что же до ответственности – виноваты мы все вместе. Все, кто присутствовали на Евро. Нельзя перекладывать ответственность на кого-то одного, вместе провалились.
– Способна ли обновляющаяся сборная России достойно выступить на ЧМ-2018 в России или же – из-за дефицита качественных игроков – нет?
– Не просто способна, а обязана! Это домашний чемпионат мира, особая ответственность. Будем все делать по максимуму, чтобы выступить как можно лучше.
Дополнительная информация
http://www.aksport.ru/index.php?news=off&year=16&paper=on&num=49&script=sc3
Павел1967
А что Смолов считает достойным? Для кого-то и три поражения с минимальным счетом это достойно.
16:10
Генерал 123
Последние два ЧМ хозяева не радовали своих болельщиков: ЮАР не вышла из группы, Бразилия заняла 4 место. А Бог любит троицу. ))
15:46