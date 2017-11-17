Федор Смолов: "Россия могла победить Испанию, если бы не эти два пенальти"

Нападающий сборной России Федор Смолов отметил, что товарищеский матч против Испании (3:3) прибавил веры в команду со стороны болельщиков. По его словам, победить россиянам помешали два пенальти в их ворота.

– Против кого сложнее было играть? С Аргентиной мы сыграли не в свою силу, по крайней мере, в плане атаки, - приводит пресс-служба "Краснодара" слова Смолова. - Против испанцев сыграли достаточно смело и агрессивно, играли в атакующий футбол и все получалось. Могу сказать: когда нет персональной опеки, которая в последнее время часто встречается в чемпионате России против меня, то играть, конечно, попроще. Защитники у Испании – игроки мирового уровня. Я бы выделил Рамоса. Он и бежит быстро, и физически очень сильный, и головой хорошо играет.

Исходя из того, что мы в ходе матча уступали 0:2, сыграть вничью с испанцами – это не так уж плохо. Но, конечно, присутствовали и удовлетворение, и разочарование. Чувство разочарования было в связи с двумя решениями арбитра, двумя пенальти в наши ворота в товарищеском матче с испанцами при игре дома. Это в их ворота должны такие пенальти ставить, нам помогать, с учетом того, какое место они занимают в рейтинге, и вообще. Исходя из этого, где-то были мысли, что можно было победить, если бы не эти два пенальти.

Осознание того, что мы можем играть на равных с любым соперником, было. Последний матч прибавил веры в нашу сборную со стороны болельщиков. Что мы можем играть с такими сборными на равных, не только от обороны, а показывать достойный, атакующий, содержательный футбол и забивать красивые голы.