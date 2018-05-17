Федор Смолов: "Очень рады, что Дзюбу вызвали в сборную, все утро смеялись над его шутками"

Нападающий сборной России Федор Смолов выразил радость возвращению Артема Дзюбы в национальную команду. Сегодня большое количество игроков, включая Смолова, Дзюбу, Игоря Акинфеева, приняли участие в акции технического спонсора, сыграв на обычной коробке в центре Москвы.

– Мы сегодня все утро смеялись над шутками Дзюбы, – сказал Смолов во время пресс-конференции. – Очень рады, что его вызвали в сборную, Артема очень не хватало. Над чем он шутил? Нал Прудниковым! Дзюба сказал, что он даже в арку не попал, через которую нужно было с улицы к коробке проходить.

– Это все провокация. Саша Прудников, не верь. А ты, Федор, соберись... – ответил Дзюба.