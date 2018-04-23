Федор Смолов: "Обидно, что Капелло не вызвал меня на ЧМ-2014"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов сказал, что ему очень помогли советы бывшего главного тренера национальной команды Фабио Капелло. Вместе с тем, форвард огорчен, что не смог сыграть на чемпионате мира-2014 в Бразилии.

– У меня немного неоднозначное отношение к Фабио Капелло, – цитирует официальный сайт ФИФА Смолова. – С одной стороны, именно при этом тренере я впервые оказался в национальной команде. С другой стороны, было очень обидно и неприятно, когда он вдруг не вызвал меня на чемпионат мира в Бразилии, при том что до этого на протяжении полутора лет постоянно приглашал в команду.

Но я навсегда запомнил несколько его советов. "Никогда себя не жалей", "Работай вне зависимости от того, болит у тебя что-то или нет". Когда тяжело, вспоминаю его выражение лица и делаю через "не могу". Эти советы Капелло очень мне помогли по жизни – я стараюсь никогда не сдаваться.

Напомним, Смолов дебютировал за сборную России в ноябре 2012 года. Под руководством Капелло он принял участие в 5 играх, забив 2 мяча. Национальная команда На ЧМ-2014 команда итальянского специалиста заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

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